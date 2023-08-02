İletişim Başkanlığı'ndan Atatürk dizisini yayınlamayan Disney+ hakkında "tuhaf" bilgi notu

ABD merkezli dijital yayın platformu Disney’in, tüm dünyada yayınlanacağı duyurulan altı bölümlük Atatürk dizisini ABD’deki Ermeni Lobilerinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçtiği ortaya çıktı. Disney'e binlerce vatandaş tepki gösterdi.

Daha önce uyuşturucu kullanımını özendiren yayınları ve LGBT'yi dayatan yayın politikası nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Disney bu kez Atatürk dizisini kaldırdı.

Binlerce kullanıcı aboneliğini iptal etmeye başladı. RTÜK'e ise Disney'in lisansını iptal etme çağrıları yapıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Disney’den savunma istendiğini ve inceleme başlatıldığını duyurdu.

Disney'den henüz bir açıklama gelmezken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir bilgi notu paylaştı.

Binlerce vatandaş sosyal medyada Disney'e tepki gösterirken İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı bilgi notu ise eleştiri konusu oldu.

Bilgi notunda "Disney+’ın Atatürk dizisini Ermeni Diasporasının tepkileri üzerine iptal ettiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. Kaldırılma nedeni olarak ABD'deki Ermeni Lobileri değil finansal sorunlar olduğu iddia edildi. Disney'in Atatürk dizisini neden kaldırdığının anlatıldığı bilgi notunda "Ermeni Diasporası tepki gösterdi, Atatürk dizisi kaldırıldı" iddialarının yalan olduğu söylendi.

İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı bilgi notu: