İletişim Başkanlığı’ndan ‘Belgrad Ormanı imara açılıyor’ iddialarına yanıt

"Belgrad Ormanı imara açılıyor" şeklinde yayılan haberlerin ardından, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İletişim Başkanlığı’ndan ‘Belgrad Ormanı imara açılıyor’ iddialarına yanıt
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Belgrad Ormanı imara açılıyor" iddialarını yalanladı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Belgrad Ormanı imara açılıyor” iddiası doğru değildir.

Bahse konu haberlerde geçen statü değişikliği ile ilgili "imar" iddiaları asılsızdır. Belgrad Ormanı için üzerinde çalışılan Milli Park statüsü, uluslararası düzeyde kabul gören ilk ve en önemli koruma statüsüdür.

Dolayısıyla Milli Park statüsü, iddia edildiği gibi "imara" izin veren bir statü değil, uluslararası kriterlere göre "muhafaza ormanından daha üst" bir alan koruma statüsüdür.

Ayrıca sit alanı olan Belgrad Ormanı'nda, yapılaşmaya izin verilmemektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Belgrad Ormanı imar
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