Yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev geleneği bozmadı, ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Temaslar sonrası ortak basın toplantısı yapan ikilinin gündemi ekonomik işbirliği oldu.

Seçimden zaferle çıkan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ilk resmi ziyaretini Ankara'ya yaptı.Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.Beştepe'de başbaşa görüşen Erdoğan ve Aliyev daha heyetler arası toplantılara geçti. Toplantı sonrası Erdoğan ve Aliyev kameralar karşısındaydı.Erdoğan, Yukarı Karabağ sorununda Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti. İki ülke ekonomisine milli paraya geçileceğini açıkladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise gelişen Avrasya ekonomisinin bölgesel istikrar için önemini vurguladı.İkili ve heyetler arası görüşmeler sonrası Türkiye ve Azerbaycan arasında başta ekonomi ve askeri alanlar olmak üzere çok sayıda alanda yeni işbirliği anlaşmaları imzalandı.