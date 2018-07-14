CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdogan ile görüştüğü iddia edildi. Kesici, geçen günlerde Erdoğan'ı kutlamıştı.

Bir dönem adı CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında da geçen CHP İstanbul Milletvekili Ilhan Kesici'nin, an itibariyle Beştepe'de Cumhurbaskanı Tayyip Erdogan ile görüştüğü iddia edildi.



Görüşme iddiasını, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin duyurması dikkat çekti.



Kesici, geçen günlerde seçim galibiyeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlamıştı.



İLHAN KESİCİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Ziyarete ilişkin Cumhuriyet'e açıklamada bulunan İlhan Kesici, "Ben bu randevu talebini 25 Haziran'da seçimin hemen ardından iletmiştim. Randevu bugüne verildi. Görüşmeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bilgilendirdim. Sonrasında da görüşmeyle ilgili kendisine bilgi verdim. Tamamen bir nezaket ziyaretiydi. Kendisini tebrik edip baraşılar diledim. Bunun dışında özel bir gündemle yapılmış görüşme değildir." ifadelerinde bulundu.



NE OLMUŞTU?

Kısa süre önce cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Twitter mesajı ile kutlayan ve “Cumhuriyet’in 3’üncü dönemi” diyen Kesici, CHP tabanından tepkiler almıştı.



Kesici, "Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM’de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun." demişti.



Gelen tepkiler üzerine İlhan kesici Twitter üzerinden açıklamalarda bulunmuş ve “3. Cumhuriyet” olmadığını, sadece önemli bir sistem değişikliği olduğunu ifade etmişti.



İlhan Kesici, “1. dönemin tek partili parlamenter sistem, 2. dönemin çok partili parlamenter demokratik sistem, 3. döneminse partili cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi” olduğunu belirtip “Cumhuriyet’in 3’üncü dönemi” ifadesinin sadece bir tespit ve sınıflandırma olduğunu ifade etmişti.





ulusal.com.tr



