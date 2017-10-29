FETÖ'cü darbe kalkışması sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal girişimi ile ilgili duruşma yarın Silivri Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülmeye başlanacak. Emniyetin önündeki tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı dahil 67 zanlı hakim karşısına çıkarılacak.

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bir duruşma daha görülmeye başlanacak.



Darbe kalkışması sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal etmeye çalışan 67 zanlı ilk kez hakim karşısına çıkarılacak.



Davanın ilk duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülecek.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Esenler Birlik Köprüsü'nde çıkan olaylar ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal girişimine ilişkin olaylar detaylarıyla anlatılıyor.





İddianamede, İstanbul Emniyetini önünde tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, olay tarihinde Edirne'de görevli olmasına rağmen İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresinde olduğu tespit edilen Emniyet Müdürü İsmail Uğuz ile 21'i rütbeli 44'ü er olmak üzere 67 kişi şüpheli sıfatıya yer alıyor.Darbecilerin tankı üzerlerine sürmesi sonucu 4 vatandaş ile darbecilerin silahla vurduğu yarbay Fatih Sönmez şehit olmuştu. olaylar da 30 kişi de yaralanmıştı.İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da aralarında bulunduğu 74 kişinin müşteki sıfatıyla yer aldığı davada sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.