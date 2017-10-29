15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bir duruşma daha görülmeye başlanacak.
Darbe kalkışması sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal etmeye çalışan 67 zanlı ilk kez hakim karşısına çıkarılacak.
Davanın ilk duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Esenler Birlik Köprüsü'nde çıkan olaylar ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal girişimine ilişkin olaylar detaylarıyla anlatılıyor.
Darbecilerin tankı üzerlerine sürmesi sonucu 4 vatandaş ile darbecilerin silahla vurduğu yarbay Fatih Sönmez şehit olmuştu. olaylar da 30 kişi de yaralanmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da aralarında bulunduğu 74 kişinin müşteki sıfatıyla yer aldığı davada sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.
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