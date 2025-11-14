“İlk iki gün çok iyiydi...” Muazzez Abacı’nın kızı Aslı Saba Abacı konuştu

ABD’de kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Muazzez Abacı’nın kızı Aslı Saba Abacı, annesinin tedavi sürecini ve yaşanan komplikasyonları anlattı. Sanatçının cenazesinin yarın Türkiye’ye getirileceği ve Ankara’da tören düzenleneceği belirtildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
“İlk iki gün çok iyiydi...” Muazzez Abacı’nın kızı Aslı Saba Abacı konuştu
Yayınlanma: Güncellenme:

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı’nın ABD’de bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesinin ardından, sanatçının cenazesinin Türkiye’ye getirilmesine yönelik işlemler sürüyor. Abacı’nın naaşı, vefat ettiği New York eyaletine bağlı Rochester kentinden Maryland’deki Amerika Diyanet Merkezi’ne nakledildi. Kızı Aslı Saba Abacı ve torunu Sera Anderson da burada düzenlenen hazırlıklara eşlik etti.

“İLK İKİ GÜN ÇOK İYİYDİ”

Aslı Saba Abacı, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada annesinin tedavi sürecini anlatarak, “Annemi iki hafta önce kalp kriziyle hastaneye götürdük. Hemen anjiyo yapıldı ve damarı açıldı. İlk iki gün çok iyiydi ama anjiyonun komplikasyonu nedeniyle başka organlar etkilendi. Böbrek ve kalp birbiriyle uyum sağlayamadı. Yoğun bakıma almak zorunda kaldık. Oradayken de görüşüyor, konuşuyorduk. Böyle bir günü hiç düşünmüyorduk” dedi.

Abacı, tedavi sürecinde hastaneye ilişkin bir ihmal iddiasının olmadığını belirterek, “Anjiyodan sonra birçok kişide komplikasyon olabiliyormuş. Anneme antibiyotik tedavisi başlandı ama o antibiyotiğe ters reaksiyon verdi. Ellerinden gelen her şey yapıldı” ifadelerini kullandı. Sanatçının son günlerinde yaşadığı zorluğa dikkat çeken kızı, annesinin “Bu kalp krizi çok zormuş” dediğini aktardı.

Sanatçının Türkiye’ye dönüş hazırlıklarının sürdüğünü söyleyen Aslı Abacı, “İki gündür aynı uçakta dönelim diye uğraşıyorum. Yarın Türkiye’ye geleceğiz. Atatürk Kültür Merkezi’nde bir seremoni olacak. Annemi Ankara’da babasının yanına defnedeceğim” diye konuştu.

Muazzez Abacı’nın cenazesinin Washington’dan Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul’a gönderileceği, Türkiye’deki cenaze töreninin ise 17 Kasım Pazartesi günü Ankara’da yapılmasının planlandığı bildirildi. Sevenleri ve sanat camiasının törene geniş katılım göstermesi bekleniyor.

Muazzez Abacı, kızı Aslı Saba Abacı’yı ziyaret için bulunduğu ABD’de kalp krizi geçirmiş, yoğun bakıma alındıktan sonra 12 Kasım’da yaşamını yitirmişti. Menajeri Taner Budak, sanatçının 78’inci doğum gününde vefat ettiğini açıklamıştı. Budak, daha önce Abacı’nın anjiyo olduğunu, stent takıldığını ve kullanılan kontrast maddenin böbreklerini etkilediğini de belirtmişti.

İstanbul'da elektrik kesintisi saatler sürecek! 15 Kasım Cumartesi elektrik kesintileriİstanbul'da elektrik kesintisi saatler sürecek! 15 Kasım Cumartesi elektrik kesintileriYurt
Kavak Belediyesi’nin makam aracına haciz ve yakalama kararı!Kavak Belediyesi’nin makam aracına haciz ve yakalama kararı!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Muazzez Abacı
Günün Manşetleri
Roketli saldırıda ölü ve yaralılar var
35 milyonluk vurgunda 14 tutuklama
CHP’den HSK’ya şikâyet
5 şehirde bu gece toz taşınımı bekleniyor
45 gün içinde sayacını değiştirmeyen yandı
Kış lastiği takmayana 5 bin 856 lira ceza
Türk plakalı araçlar için 18 Kasım'da yeni sistem başlıyor
İstanbul merkezli 5 uyuşturucu baronuna dev operasyon
'Gabar'ın üzerine çıkabilecek potansiyele sahip yeni bir alan var'
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi
Çok Okunanlar
Yarın 17 şehre kar yağacak! Yarın 17 şehre kar yağacak!
İstanbul'da elektrik kesintisi saatler sürecek! İstanbul'da elektrik kesintisi saatler sürecek!
İslam Memiş gram fiyatı için 8 bin TL tahmini verdi İslam Memiş gram fiyatı için 8 bin TL tahmini verdi
Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Bu illerde alarm verildi! Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Bu illerde alarm verildi!
Getirisi dudak uçuklattı! 750 bin TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıran ne kadar kazandı? Getirisi dudak uçuklattı! 750 bin TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıran ne kadar kazandı?