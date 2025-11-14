“İlk iki gün çok iyiydi...” Muazzez Abacı’nın kızı Aslı Saba Abacı konuştu

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı’nın ABD’de bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesinin ardından, sanatçının cenazesinin Türkiye’ye getirilmesine yönelik işlemler sürüyor. Abacı’nın naaşı, vefat ettiği New York eyaletine bağlı Rochester kentinden Maryland’deki Amerika Diyanet Merkezi’ne nakledildi. Kızı Aslı Saba Abacı ve torunu Sera Anderson da burada düzenlenen hazırlıklara eşlik etti.

“İLK İKİ GÜN ÇOK İYİYDİ”

Aslı Saba Abacı, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada annesinin tedavi sürecini anlatarak, “Annemi iki hafta önce kalp kriziyle hastaneye götürdük. Hemen anjiyo yapıldı ve damarı açıldı. İlk iki gün çok iyiydi ama anjiyonun komplikasyonu nedeniyle başka organlar etkilendi. Böbrek ve kalp birbiriyle uyum sağlayamadı. Yoğun bakıma almak zorunda kaldık. Oradayken de görüşüyor, konuşuyorduk. Böyle bir günü hiç düşünmüyorduk” dedi.

Abacı, tedavi sürecinde hastaneye ilişkin bir ihmal iddiasının olmadığını belirterek, “Anjiyodan sonra birçok kişide komplikasyon olabiliyormuş. Anneme antibiyotik tedavisi başlandı ama o antibiyotiğe ters reaksiyon verdi. Ellerinden gelen her şey yapıldı” ifadelerini kullandı. Sanatçının son günlerinde yaşadığı zorluğa dikkat çeken kızı, annesinin “Bu kalp krizi çok zormuş” dediğini aktardı.

Sanatçının Türkiye’ye dönüş hazırlıklarının sürdüğünü söyleyen Aslı Abacı, “İki gündür aynı uçakta dönelim diye uğraşıyorum. Yarın Türkiye’ye geleceğiz. Atatürk Kültür Merkezi’nde bir seremoni olacak. Annemi Ankara’da babasının yanına defnedeceğim” diye konuştu.

Muazzez Abacı’nın cenazesinin Washington’dan Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul’a gönderileceği, Türkiye’deki cenaze töreninin ise 17 Kasım Pazartesi günü Ankara’da yapılmasının planlandığı bildirildi. Sevenleri ve sanat camiasının törene geniş katılım göstermesi bekleniyor.

Muazzez Abacı, kızı Aslı Saba Abacı’yı ziyaret için bulunduğu ABD’de kalp krizi geçirmiş, yoğun bakıma alındıktan sonra 12 Kasım’da yaşamını yitirmişti. Menajeri Taner Budak, sanatçının 78’inci doğum gününde vefat ettiğini açıklamıştı. Budak, daha önce Abacı’nın anjiyo olduğunu, stent takıldığını ve kullanılan kontrast maddenin böbreklerini etkilediğini de belirtmişti.