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Işılay Saygın vefat etti
Işılay Saygın vefat etti
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İlk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın vefat etti

Tansu Çiller'in başbakanlığındaki 52. hükümette Türkiye'nin ilk kadın Çevre Bakanı, Mesut Yılmaz'ın başbakanlığındaki 53. hükümette ilk kadın Turizm Bakanı olarak görev yapan Saygın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

İlk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın vefat etti

Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı olan Işılay Saygın, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti.

Akciğerlerinden kaynaklanan rahatsızlığı bulunan ve solunum yetmezliği teşhisiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Saygın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saygın'ın ileri derecede akciğer sertleşmesi hastalığına bağlı solunum yetmezliğinden 03.00 saatlerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Göksel, ailesinin isteği üzerine Saygın'ın pazartesi düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağını dile getirdi.

Saygın, 4 Temmuz'da evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ışılay saygın
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