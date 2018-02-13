Yıllardır yıkılıp yıkılmayacağı tartışma konusu olan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yıkım çalışmaları başladı. Çevresi kapatılan AKM’ye iş makineleri geldi. İşçiler ön bahçede ilk kazmayı vurdu

İstanbul'un simge yapıları arasında yer alan Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ilk kazma vuruldu.



Yıllardır tartışılan ve atıl vaziyette bekleyen AKM binasında yıkım çalışmaları başladı.



Temeli 1946 yılında atılan ve 1969'da faaliyete geçen AKM ömrünü tamamladı.



38 yıl kullanılan AKM 2007 yılında olası bir Marmara Depremi'ne dayanıksız olduğu için çürük raporu verilip atıl vaziyettte bekletiliyordu, yani herhangi bir işlevi yoktu.



İşte o gün bu gündür hiçbir etkinliğe ev sahipliği yapmayan AKM yıkılacağı günü bekliyordu. Ta ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni AKM Projesini açıklayana kadar.



AKM'nin yıkım işlemleri tamamen sonan erdikten sonra yeni AKM 2019 yılının ilk çeyreğinde hizmete girecek.



ASBEST GAZI İDDİASI



Öte yandan yıkım çalışmaları devam ederken asbest iddiası ortaya atıldı. Binada ortaya çıktığı söylenen asbest gazı nedeniyle çalışmalar bir süreliğine durduruldu.



ulusal.com.tr