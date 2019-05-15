Bundan tam 100 yıl önce İzmir’i işgale gelen emperyalistlere ilk kurşunu attı Hasan Tahsin. Yurtsever gazeteci ölümünün yıl dönümünde, İlk Kurşun Anıtı önünde meslektaşları tarafından anıldı.

1888 Selanik doğumlu, Hukuku Beşer Gazetesinin yazarı Hasan Tahsin, bundan tam 100 yıl önce İzmir’i işgale gelen emperyalistlere ilk kurşunu sıkmıştı.



Namlusundan çıkan kıvılcım kurtuluşa giden yolda Milli Mücadele’nin kıvılcımı oldu. Varlığını Türk varlığına armağan etti.



Gazeteci Hasan Tahsin 100 yıl sonra İzmir Konak Meydanında adına dikilen İlk Kurşun anıtı önünde meslektaşları tarafından anıldı.



Etkinlikte Gazeteciler adına İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen bir konuşma yaptı.



Dikmen ilk kurşunu atan Hasan Tahsin’in milli mücadelenin simgesi olduğunu söyledi.



Dikmen gazetecinin vatanın, ulusun yaşadığı ülkenin değerlerini korumak için taraf olduğunu dile getirdi.



Anmanın ardından İzmir Cumhuriyet meydanına “İlk Kurşundan Cumhuriyete” yürüyüşü düzenlendi.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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