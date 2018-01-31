İŞKUR ve Arnavutköy Belediyesi işbirliğiyle önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. 100 engelli vatandaş, İstanbul'daki birçok firma temsilcisiyle buluşturuldu. İş görüşmesi yapan engelliler de ilk maaşlarını Afrin operaysonu yapan askerler için Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı.

Türk Ordusu'nun terörle mücadelesine toplumun her kesiminden destek yağıyor.



İstanbul Arnavutköy'de iş başvurusu yapan 100 engelli vatandaş, alacağı ilk maaşı Afrin operasyonuna destek için Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı.



İŞKUR ve Arnavutköy Belediyesi işbirliğinde yürütülen sosyal sorumluluk projesinde engelli vatandaşlarla ile İstanbul'daki birçok firma temsilcisi biraraya geldi.



Toplantıda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, projenin önemine dikkat çekti.



Konuşmalar sonrası firma temsilcileriyle, engelli vatandaşlar iş görüşmesi yaptı.



İşe girme heyecanı yaşayan engelliler büyük bir jest yaparak alacakları ilk maaşlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışayacaklarını açıkladı.







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