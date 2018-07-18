Simge Elif Poyraz, Antalya’da bilimsel adı spina bifida olan omurilikte gelişim bozukluğu hastalığıyla dünyaya geldi. 22 yaşındaki Poyraz, zayıf kaslarını geliştirmek için 4 ay önce halter sporuna başladı. Katıldığı ilk şampiyonasında da Türkiye ikincisi oldu.

Bu hastalık Antalya’da her bin doğumda birinde görülüyor. Simge Elif Poyraz da bu hastalıkla dünyaya geldi. Ama o teslim olmak yerine mücadeleyi seçti. Tüm engelleri de aşmayı başardı.



Poyraz, anne karnında omuriliği gelişemediği için 12 yaşında sol ayağında kısmi felç oluştu. Hastalığını yenmek için mücadele başlattı. 2 yıl önce ameliyat oldu ama hastalığı ilerledi. 22 yaşındaki Poyraz tekerlekli sandalye kullanmaya başladı.



Simge’nin yaşamına, zayıf kaslarını geliştirmek için 4 ay önce halter sporu girdi. Yaşamı bir anda değişti. İlk ayında Konya’da katıldığı Türkiye şampiyonasında ikincilik kazandı. Bu başarıyla Simge düşlerini de büyüttü.



Simge Elif, Antalya Spor Salonu'nda günde 7 saat antrenman yapıyor. Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanmak istiyor. Milli takım sporcusu olmak da bir diğer hedefi. Ama en çok da yeniden yürümeyi istiyor.



En büyük destekçisi ailesi olan Simge'nin bir de mesajı var.



ulusal.com.tr

