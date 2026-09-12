İlk Türk astronot Gezeravcı, Paris'teki Uluslararası Uzay Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti

İlk Türk Astronot unvanını taşıyan 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Fransa'nın başkenti Paris'te 9-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi'ne katıldı. Gezeravcı, zirvede Türkiye'yi temsil etti.

Milli Savunma Bakanlığı, katılıma ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre söz konusu zirve, devlet ve hükûmet temsilcilerinin yanı sıra uzay ajanslarını, uluslararası kuruluşları, savunma ve uzay sanayisi temsilcilerini ve akademisyenleri bir araya getirdi.

TÜRKİYE'NİN YETKİNLİKLERİ MASAYA YATIRILDI

Bakanlığın açıklamasında, zirve kapsamında gerçekleştirilen temaslara da değinildi. Bu temaslarda Türkiye'nin uzay alanındaki yetkinlikleri ve uluslararası iş birliği potansiyeli ilgili muhataplarla paylaşıldı. Söz konusu görüşmelerin, ülkemizin uluslararası uzay camiasındaki görünürlüğünün artırılmasına da katkı sağladığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İlk Türk Astronot olan 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi'ne katılarak ülkemizi temsil etti. Söz konusu zirve; devlet ve hükûmet temsilcileri, uzay ajansları, uluslararası kuruluşlar, savunma ve uzay sanayisi temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getirdi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen temaslarda, Türkiye'nin uzay alanındaki yetkinlikleri ve uluslararası iş birliği potansiyeli ilgili muhataplarla paylaşılırken, ülkemizin uluslararası uzay camiasındaki görünürlüğünün artırılmasına da katkı sağlandı."