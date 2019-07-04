İlker Başbuğ'dan Erdoğan'a çağrı

Ergenekon davasında dosyası ayrıldığı için beraat edemeyen tek isim olan 26'ıncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhurbaşkanlığının vereceği kararı bekliyor. Mahkeme Başbuğ hakkındaki dava dosyasını Yüce Divan sıfatıyla yetkili Anayasa Mahkemesi’ne göndermişti. Ancak AYM'nin yargılaması Cumhurbaşkanlığının iznine bağlı. Bu kapsamda Beştepe'den gelecek karar oldukça önemli.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhurbaşkanlığından gelecek kararı bekliyor.



İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Ergenekon davasında örgüt yönünden tüm sanıkların beraatına karar vermişti.



Ancak 26'ıncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yargılanmasına devam ediliyor.



Kanuna göre, Genelkurmay Başkanları görevlerinden dolayı işledikleri suçlarla ilgili Yüce Divan’da yargılanıyor. Bu kapsamda mahkeme, Başbuğ hakkındaki dava dosyasını Yüce Divan sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesi’ne göndermişti.



Anayasa Mahkemesi de genelkurmay başkanlarının yargılanmasını başbakan iznine bağlayan yasal düzenleme nedeniyle yargılama için Başbakanlık’tan izin istedi.



Ancak Başkanlık kurumu ortadan kaldırıldı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından değerlendirilecek izin talebi ise henüz karara bağlanmadı.



Cumhurbaşkanlığının izin vermesi halinde Başbuğ'u Yüce Divan’da yargılanmasına başlanacak. İzin verilmediği taktirde ise dosyanın kapanacağı belirtiliyor. Başbuğ da katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslendi, davanın bittiğine dikkat çekti.



Başbuğ, kumpas davalarında hayatlarını kaybeden şehitlerin hakkının verilmesini de istedi.



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