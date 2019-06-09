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İlker Başbuğ: S-400 mektubu tehdit içermektedir

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 krizine değindi. Başbuğ, "ABD Savunma Bakan Vekili'nin, Milli Savunma Bakanı Akar’a gönderdiği diplomatik nezaket kurallarından uzak mektup, bir sürü kaba uyarı ve tehdit içermektedir." dedi

İlker Başbuğ: S-400 mektubu tehdit içermektedir

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a bir mektup yazarak, Amerika’da F-35 eğitimi alan Türk pilotların 31 Temmuz’a kadar ayrılacaklarını ve program kapsamında yeni eğitim verilmeyeceğini söyledi.

Shanahan, bu kararın nihai olmadığını ve S-400’den vazgeçilmesi durumunda değişeceğini vurguladı.

'BU KRİZDEN NASIL ÇIKILACAK'
Shanahan’ın tehditkar mektubuna sosylal medya hesabından değinen İlker Başbuğ, şu ifadeleri kullandı:
ABD Savunma Bakan Vekili'nin, Milli Savunma Bakanı Akar’a gönderdiği diplomatik nezaket kurallarından uzak mektup, bir sürü kaba uyarı ve tehdit içermektedir. ABD Kongresi'nden sonra Savunma Bakanlığı da Türkiye’nin karşısında yer almıştır. Bu krizden nasıl çıkılacak?”

Etiketler; #ilker başbuğ #s-400
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