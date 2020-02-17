İlker Başbuğ'un avukatlarından açıklama

İlkay Sezer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son günlerde müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ’un adının hayali bazı senaryolarla gündeme getirildiğini görmekteyiz.

Bugünlerde müvekkilimizin adının da karıştırıldığı hayali senaryolar, FETÖ’nün geçmişte ürettiği komploları ve bu komplolara zemin hazırlamak için yapılan kamuoyu oluşturma süreçlerini hatırlatmaktadır.

Müvekkilimizin televizyon programında bir soruya vermiş olduğu yanıt, aslında bu konuya ilişkin Yargıtay’da 07 Ekim 2015 tarihinde ve TBMM araştırma komisyonunda 03 Kasım 2016 tarihinde dile getirdiği görüşlerinin tekrarından ibarettir.

Netice olarak, verilen cevaba ilişkin üretilen komploların ne kadar akıl dışı olduğu görülmektedir.

Müvekkilimiz için her şeyden önce vatan topraklarımızın ve milletimizin birlik, bütünlüğünün korunması gelmektedir.

Bu nedenle de müvekkilimiz, gerekli gördüğü durumlarda, doğru bildiği hususları ifade etmektedir.

Müvekkilimizin adını hayali komplolara karıştıranlara karşı yasal haklarımızın saklı olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur."