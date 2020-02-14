İlker Başbuğ’dan yeni açıklama

Bu sözlerinin ardından hedef alınan Başbuğ, eleştirilere yanıt verdi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 2009’da askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasayı eleştirmişti. Başbuğ, yasayı örnek göstererek FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması gerektiğini ifade etti. Yasaya onay verenlere işaret etti.

Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbuğ’a hükümet cephesinden sert tepki geldi. Başbuğ, hakkında yasaya onay veren Ak Partili 6 milletvekili suç duyurusunda bulundu.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'a konuşan Başbuğ, devam tartışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Başbuğ, “Benim çizgim belli ve net. Benim için her şeyden önce vatan toprağımızın ve milletimizin birlik, bütünlüğünün korunması gelir” ifadesini kullandı. Sözlerinin arkasında duran Başbuğ, “Doğru bildiklerimi dün olduğu gibi, bugün de ve yarın da söylemeye devam edeceğim” dedi.

ulusal.com.tr

