Şirket belediyeciliğine son vermek için yola çıkan Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı İlker Yücel, seçim çalışmalarına Eyüp ilçesinde devam etti. Vatandaşlar tek tek uyarıp oy isteyen Yücel, 7 projesinden biri olan "Beyaz İstanbul" projesini yakında açıklayacağını da duyurdu.

"Yeditepe İstanbul'a yedi renk" sloganı ile yola çıktı. Son olarak 'Mavi İstanbul' projesini açıkladı. Sıra 'Beyaz İstanbul' projesine geldi.



Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı İlker Yücel, seçim çalışmalarına devam ediyor. Yücel son olarak Eyüp ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Yücel, 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaptı.



Vatan Partisi olarak rant ve beton belediyeciliğine karşı savaş açtıklarını söyleyen İlker Yücel, vatandaşları uyardı.



İstanbul'u denizle ve martı ile buluşturacak projelerini açıklayan Vatan Partisi yakında "Beyaz İstanbul" projesini açıklayacağını söyledi.



Yücel'e seçim çalışmalarına Vatan Partisi Eyüp Belediye Başkanı Adayı Hümeyra Ayten'de projelerini anlatarak destek verdi.







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