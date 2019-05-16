Mustafa İlker Yücel: Sayın Nasuh Mahruki 'Vatan Partisi'nin seçimlere girmesi tarihlerine kara bir leke olarak geçecek' demiş. Mahruki, rüzgara teslim olmuş. Bize de 'teslim olun' çağrısı yapıyor. 'Gelişmelerin arkasına odaklanmayın, muhakeme yapmayın, ilkelerinizi, programınızı satın' diyor.

Vatan Partisi İBB adayı Mustafa İlker Yücel, önce CHP'ye ardından İyi Parti'ye başvuran ancak aday yapılmayan Nasuh Mahruki'nin sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.



Yücel şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Nasuh Mahruki "Vatan Partisi'nin seçimlere girmesi tarihlerine kara bir leke olarak geçecek" demiş. Mahruki, rüzgara teslim olmuş. Bize de "teslim olun" çağrısı yapıyor. "Gelişmelerin arkasına odaklanmayın, muhakeme yapmayın, ilkelerinizi, programınızı satın" diyor.

Vatan Partisi, CHP'ye bakarak siyasetlerini belirlemez. Böyle yapsaydı, Kılıçdaroğlu "PKK/YPG vatanını savunuyor (Ekim 2014), irtica ve bölücülük tehdit değildir (Mart 2013) cemaatlere saygılıyım, isteyen Nurcu olsun isteyen Süleymancı (Eylül 2010)" dediğinde susardı. Susmadık.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye göz kırptığı cemaate, şirinlik yaptığı, etnik bölücülüğü, PKK/HDP çizgisini okşadığı yüzlerce örnek verilebilir. Onur Öymen, Ülker Tarhan, Dilek Akagün, Kamer Genç, Birgül Ayman Güler vb. çok sayıda tasfiye edilen vatansever ismin açıklamaları yeterlidir.

Ekrem İmamoğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı övmesi bireysel bir tercih değil. CHP'nin 'açılımı ben yaparım" iddiasının bir yansımasıdır. Kemal Kılıçdaroğlu 24 Kasım 2014'te Diyarbakır'da aynen bu cümleleri söyledi. Hendekten çıkardılar kollarına taktılar sonra da TBMM'ye soktular.

Vatan Partililer Ak Parti'nin bölücü açılımı zamanında akil adamları kovalarken CHP Habur'daki teröristlerin avukatı Sezgin Tanrıkulu'nu Genel Başkan Yardımcısı yaparak ABD'ye selam çakıyordu. Fethullah Gülen hayranı Faik Tunay da bu sırada CHP'nin vitrinine çıkarılmıştı.

Bu süreç sonunda Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı yapmak isteyecek kadar cesaretlendi. Çünkü tabanı tıpış tıpış gidiyordu. Kurtarıcı bazen Sarıgül olur, bazen de Ekmeleddin olur. Şimdi de zor zamanlarda cephede görmediğimiz bir müteahhiti Atatürk yapmakla meşguller.

"Dersim" diyerek Cumhuriyete meydan okurlar, Kemal Derviş'in adamını sözcü yaparlar, İl başkanları "Ermeni katliamı"nı savunur, İBB adayları PKK memuru Demirtaş'ı över @nasuhmahruki de Atatürkçüleri kandırma görevini üstlenir. Pardon da siz olta arayan balık mısınız?

Gelişmenin yönünü doğru kavrayan ve öngörüsü kuvvetli olan kişiye aydın denir. Kitlelerin kuyruğuna takılarak, ülkenin fedakar, öncü, namuslu mücadele birikimini hedef alarak alkış peşinde koşanlar aydın değil amigodur."