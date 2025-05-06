İlker Yücel: Gladyo mesaide, PKK'nın silah bırakması hedefte

Konya-Çumra’da düzenlenen silahlı saldırı, ardından CHP’nin Kadıköy’deki imza masasına yönelik provokatif girişim ve son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik fiziksel saldırı… Tüm bu gelişmeler, PKK’nın silah bırakmasının gündemde olduğu bir süreçte yaşandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
İlker Yücel: Gladyo mesaide, PKK'nın silah bırakması hedefte
Yayınlanma:

Peş peşe gelen olaylar, Türkiye’nin kritik eşiğinde Gladyo güdümlü kışkırtmaların devreye alındığı yorumlarını beraberinde getirdi.

PKK’nın silah bırakması yönünde yoğun diplomatik ve siyasi adımların atıldığı bir dönemde, Türkiye’nin iç huzurunu hedef alan provokasyonlar dikkat çekiyor. Sürece yönelik sistemli saldırılara işaret eden Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı İlker Yücel, yaşanan gelişmeleri “Gladyo mesaide” sözleriyle değerlendirdi.

"Bu yumruk, Türkiye’nin içine girdiği tarihi sürece atıldı" diyen Yücel, saldırıların yalnızca bireylere değil, bir bütün olarak barış ve milli egemenlik hedeflerine yönelik olduğunu vurguladı.

Aydınlık gazetesinin manşetinde de vurgulanan uyarılara değinen Yücel, “Dört ülkeyi parçalama planlarında kullanılan bir örgüt olan PKK’nın ‘artık bu işte yokum’ deme noktasına gelmesi Türkiye açısından tarihi bir gelişmedir. Tam da bu nedenle Gladyo devrede” ifadelerini kullandı.

Saldırılarla Türkiye'de bir iç çatışma zemini oluşturulmak istendiğini belirten Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de önemli bir çağrıda bulundu:

"Eğer Sayın Özel, 'Biz de yumruklarımızı sıkıyoruz' derse, o zaman o saldırıyı düzenleyenlerin planına bilerek ya da bilmeyerek hizmet etmiş olur. Ama ‘yumruklarımızı birbirimize sıkmıyoruz, PKK’ya silah bıraktırıyoruz’ derse, bu Türkiye’nin lehine tarihi bir duruş olur.”

3 Fidanın idamının üzerinden 53 yıl geçti: "Tam bağımsız Türkiye" haykırışı hâlâ yankılanıyor3 Fidanın idamının üzerinden 53 yıl geçti: "Tam bağımsız Türkiye" haykırışı hâlâ yankılanıyorGündem
SGK açıkladı: Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli olduSGK açıkladı: Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli olduGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

mustafa ilker yücel Gladyo pkk
Günün Manşetleri
"Gladyo mesaide, PKK'nın silah bırakması hedefte"
3 Fidanın idamının üzerinden 53 yıl geçti
İsrail’in Lübnan’daki 3’üncü dalga saldırısı engellendi
Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
İşten çıkarılan kadın emekçilerin 6 günlük protesto yürüyüşü
Sağlık tehdidi yaratan markalar ifşa edildi
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Gazze'de can kaybı 52 bini aştı
Borç birikti, yer belli değil
Çok Okunanlar
İslam Memiş uyardı: "Yarına dikkat!" İslam Memiş uyardı: "Yarına dikkat!"
Deprem riski mahalle mahalle açıklandı Deprem riski mahalle mahalle açıklandı
Mevduat faizlerinde yeni zirve! Mevduat faizlerinde yeni zirve!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıtta indirim yağmuru! Akaryakıtta indirim yağmuru!