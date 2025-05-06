İlker Yücel: Gladyo mesaide, PKK'nın silah bırakması hedefte

Peş peşe gelen olaylar, Türkiye’nin kritik eşiğinde Gladyo güdümlü kışkırtmaların devreye alındığı yorumlarını beraberinde getirdi.

PKK’nın silah bırakması yönünde yoğun diplomatik ve siyasi adımların atıldığı bir dönemde, Türkiye’nin iç huzurunu hedef alan provokasyonlar dikkat çekiyor. Sürece yönelik sistemli saldırılara işaret eden Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı İlker Yücel, yaşanan gelişmeleri “Gladyo mesaide” sözleriyle değerlendirdi.

"Bu yumruk, Türkiye’nin içine girdiği tarihi sürece atıldı" diyen Yücel, saldırıların yalnızca bireylere değil, bir bütün olarak barış ve milli egemenlik hedeflerine yönelik olduğunu vurguladı.

Aydınlık gazetesinin manşetinde de vurgulanan uyarılara değinen Yücel, “Dört ülkeyi parçalama planlarında kullanılan bir örgüt olan PKK’nın ‘artık bu işte yokum’ deme noktasına gelmesi Türkiye açısından tarihi bir gelişmedir. Tam da bu nedenle Gladyo devrede” ifadelerini kullandı.

Saldırılarla Türkiye'de bir iç çatışma zemini oluşturulmak istendiğini belirten Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de önemli bir çağrıda bulundu:

"Eğer Sayın Özel, 'Biz de yumruklarımızı sıkıyoruz' derse, o zaman o saldırıyı düzenleyenlerin planına bilerek ya da bilmeyerek hizmet etmiş olur. Ama ‘yumruklarımızı birbirimize sıkmıyoruz, PKK’ya silah bıraktırıyoruz’ derse, bu Türkiye’nin lehine tarihi bir duruş olur.”