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İlker Yücel'in gündeme getirdiği konu Meclis gündemine taşındı

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İlker Yücel'in gündeme getirdiği konu Meclis gündemine taşındı. Grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kartal'daki binaya izin veren ismin AKP’li Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen olduğunu" söyledi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündemi ise tanzim satışlarıydı.

İlker Yücel'in gündeme getirdiği konu Meclis gündemine taşındı

CHP ve İyi Parti Meclis'te grup toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde yaşanan helikopter kazası vardı. Daha önce de yine İstanbul'da düşen UH-1 helikopterinin incelenmesi gerektiğini söyledi.

Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel'in gündeme getirdiği konuya da değindi Kılıçdaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu da Mehmet Sekmen'i işaret etti. "Çöken kaçak binaya izin veren AKP’li Erzurum Belediye Başkanı'dır." dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gündeminde ise tanzim satışları vardı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ilker yücel #istanbul #vatan partisi
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