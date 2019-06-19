HDP'nin CHP'ye verdiği destek olumlu karşılandı. Bir televizyon programına katılan Ekrem İmamoğlu, Demirtaş'ın desteği için "Güzel açıklamalar, kardeşlikten bahsediyor" dedi. Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım aynı konu üzerinden CHP ve İyi Parti tabanına seslendi. Vatan Partisi adayı İlker Yücel ise "Türkiye'yi ABD rotasına sokmak isteyenlere izin vermeyeceğiz" dedi.

PKK'nın siyasi kolu HDP'nin seçimlerde aldığı tutum adaylar arasında tartışma konusu oldu.



Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, attığı tıwetle bir kez daha CHP'nin adayına desteğini ilan etti.



HDP'nin desteği, Millet İttifakının ortak adayı Ekrem İmamoğlu'na katıldığı bir programda soruldu. İmamoğlu, destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



PKK ele başlarından Duran Kalkan, Bese Hozat ve diğer teröristlerin de İmamoğlu lehine yaptığı açıklamalar hatırlatıldı.



Terör örgütü PKK'nın İmamoğlu'na desteği, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın da gündemindeydi.

Yıldırım, tabana seslendi.

"Masum insanların ölümünün mübessimi olan biri diğer yanda örgütlerle ilişkisini kesmeyen biri milliyetçi ülkücü iyi partililerin bunların arkasında yer almayacağını düşünüyorum."



Vatan Partisi belediye başkan adayı İlker Yücel, tartışmaya farklı bir açıdan dahil olarak tehlikelere dikkat çekdi.

"Türkiye'yi yeniden Amerika'nın rotasına sokmak isteyen PKK'yı FETÖ'yü kurtarmak isteyen Davutoğlulları nı yeniden siyasete sokmak isteyelere dur diyeceğiz."





ulusal.com.tr