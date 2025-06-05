İller arası radar haritası erişime açıldı

İçişleri Bakanlığı, trafikte can kayıplarını en aza indirmek ve güvenliği artırmak amacıyla önemli bir dijital adım attı. Bakanlık, iller arası yollarda yapılan radarlı ve radarsız trafik kontrollerinin sayısının anlık olarak görüntülenebileceği bir internet sayfasını erişime açtı. Yeni sistemle birlikte sürücüler, yolculuk öncesinde veya seyahat sırasında güzergahlarındaki trafik denetimlerinin sayısını öğrenebilecek. Denetim bilgileri polis ve jandarma birimlerinden gelen verilerle hazırlanıyor ve her 30 dakikada bir güncelleniyor.

SÜRÜCÜ GÜZERGAHINI SEÇİYOR, UYGULAMA SAYILARINI GÖRÜYOR

İçişleri Bakanlığı’nın “https://www.icisleri.gov.tr/iller-arasi-radar-ve-kontrol-noktasi-uygulama-sayilari” adresi üzerinden erişilebilen sistem, kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çekiyor. Sistem, sürücülerin başlangıç noktası ve varış noktası seçerek güzergâhlarındaki trafik uygulamalarının sayısını öğrenmelerini sağlıyor. Hem radarlı hem de radarsız uygulama sayıları ayrı ayrı gösteriliyor.

Ancak sistem yalnızca sayı bilgisi veriyor; uygulama noktalarının tam konumları kullanıcılarla paylaşılmıyor. Örneğin, İstanbul’dan Ankara’ya yapılacak bir yolculukta sürücü, “35 radarlı trafik uygulaması, 32 radarsız trafik uygulaması” gibi toplam denetim sayılarına ulaşabiliyor.

TÜRKİYE HARİTASIYLA ETKİLEŞİMLİ KULLANIM SAĞLANIYOR

Sistemin dikkat çeken bir diğer özelliği de interaktif Türkiye haritası üzerinden güzergâh seçiminin yapılabiliyor olması. Bu sayede kullanıcılar, metin girişi yapmaksızın harita üzerinden konumlarını seçerek hızlıca bilgi alabiliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, sistemin mobil uygulama versiyonunun da hazırlandığını ve bayram sonrasında tanıtımının yapılacağını duyurdu.