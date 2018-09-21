Manisa’da görev yapan evli ve 2 çocuk babası imam Eyüp Ö. camide Suriyeli bir kadınla basıldı. Polislere, 40 dakika kilitlediği odasının kapısını açmayan imam, bir de olay sonrası yatsı namazı kıldırdı.

Manisa’nın Salihli ilçesinin Kurtuluş Mahallesi’nde imamlık yapan Eyüp Ö. öğle namazını kıldırdıktan ve cemaatin dağılmasından sonra Suriyeli bir kadını camiye aldı. Durumu fark eden cemaatten birkaç kişi hemen polis çağırdı. Caminin etrafında kalabalığın toplanmasının ardından 5 araç ve 3 motosikletli polis ekibi camiye ulaştı. Camiyi kilitleyen imam 40 dakika boyunca polislere kapıyı açmadı.



“TEMİZLİK YAPIYORDUK YORULMUŞUZ”



Manisa Manşet gazetesinden Tunay Aktaş’ın haberine göre; poliins ısrarları sonucu kapıyı Suriyeli kadın açtı, ardından ise imam Eyüp Ö. çıktı. Suriyeli kadın “Temizlik yapıyorduk, çok yorulmuşuz” derken, imamın endişeli hali gözlerden kaçmadı. Olayın ardından karakola götürülen ikili, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İmamın daha önce de yardım bahanesiyle birçok kez evli olan Suriyeli kadının evine gittiği belirtildi.



BİR DE YATSI NAMAZI KILDIRMAYA KALTI



İmam Eyüp Ö’nün yatsı namazını kıldırmak için cemaatin önüne geçmesine sinirlenen cami cemaati “Adi herif, bunun arkasında namaz kılınmaz” diyerek galeyana geldi. Bunun ardından imam, namazı kıldırmadan camiyi terk etmek zorunda kaldı.



CAMİYİ RANDEVU EVİ GİBİ KULLANMIŞ



Suriyeli kadının daha öncede birçok kez camiye geldiği belirtildi. Bölgede yaşayan insanların bu durum karşısında şok içinde oldukları ifade edilirken infial halinde olan cemaat; camilerinin randevu evi gibi kullanıldığını, camilerinin kirletildiğini düşünüyor. Ve bundan sonra nasıl ibadet edeceklerini soruyor.



İMAM AÇIĞA ALINDI



Konunun açığa çıkmasının ardından İmam Eyüp Ö. açığa alındı. Manisa Müftüsü Sinan Cihan, olay hakkında tahkikat başlattıklarını söyledi.