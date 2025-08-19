İmamoğlu adaylıktan çekiliyor mu? Dikkat çeken sözler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde gazeteci Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtladı. Daha önce Bloomberg’e de adaylık konusunda açıklamalar yapan İmamoğlu’nun sözleri, “Adaylıktan vaz mı geçiyor?” tartışmalarını beraberinde getirdi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak, “Benim derdim ne yapıp edip Cumhurbaşkanı olmak değildir. İster Cumhurbaşkanı, isterse sade bir vatandaş olarak Allah ömür verdikçe bu millet için mücadele edeceğim” dedi.

"MUHALEFET BİRLEŞMELİ"

Geçtiğimiz günlerde Bloomberg’e verdiği röportajda ise İmamoğlu, “Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir. Gerekirse başka bir isim öne çıkar” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalar, kamuoyunda “Adaylıktan çekilecek mi?” sorularını yeniden gündeme taşıdı.

TRT’den davanın naklen yayınlanmasını istediklerini vurgulayan İmamoğlu, “Canlı yayın talebimizden bir adım geri atmıyoruz. Montajlı yayınları kabul etmiyoruz. Milletimizin bize olan güveni tamdır” dedi.

Batı ülkelerine de seslenen İmamoğlu, “Washington’a, Berlin’e, Londra’ya ve diğer başkentlere sesleniyorum: İnsan haklarını yüksek sesle savunan bazı ülkeler, sessiz kaldı” sözleriyle uluslararası desteğin yetersizliğini eleştirdi.

