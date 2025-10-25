İmamoğlu “casusluk” soruşturmasında yarın ifade verecek
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında yarın Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek
Yayınlanma: Güncellenme:
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen “casusluk” soruşturması kapsamında yarın sabah ifade verecek.
Soruşturma kapsamında, önceki gün TELE1 yöneticisi gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alınmıştı. Aynı dosya kapsamında İmamoğlu hakkında da gözaltı kararı verildi.
İmamoğlu’nun, 26 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nden Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirileceği öğrenildi. Burada savcılık tarafından ifadesinin alınması bekleniyor.