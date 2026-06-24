"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası: İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı hakim karşısına çıktı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yürütülen yargılamada, tutuklu sanık İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kaan Sürmegöz savunmasını gerçekleştirdi. Mesleğinde sahip olduğu kurumsal tecrübe ve birikimle yıllar içerisinde yükseldiğini belirten Sürmegöz, Büyükşehir Belediyesi'nin reklam gelirlerini daha kurumsal bir yapıya taşıyarak artırdıklarını ifade etti. Ekrem İmamoğlu ile seçimlerin kazanılmasının ardından ilk kez tanıştığını belirten sanık, 16 yıllık mesleki geçmişi dikkate alınarak 2022 yılının Nisan ayında Emlak Daire Başkanlığı makamına vekaleten atandığını aktardı. Bu görevlendirmeden yaklaşık altı ay sonra asaleten ataması yapılan Sürmegöz, tutuklanma sürecine kadar görevine devam ettiğini mahkeme heyetine sundu.

Belediyenin gerçekleştirdiği reklam alanı işletme ihalelerinin sıradan ihalelere benzemediğini savunan Sürmegöz, bu projelerin yüksek yatırım maliyetleri barındırdığını ve tüm İstanbul genelini kapsadığını vurguladı. Sürmegöz, uzun yıllardır ihalelerdeki niceliksel ve niteliksel yeterlilik taleplerinin değişmediğine işaret ederek "İşi üstlenecek firmaların operasyonel kabiliyeti çok elzemdir. Bu kapsamda firmaların geçmiş deneyimi, mali gücü, iş hacmi bütün bu ölçütlerle ilişkilidir. Yani belediyemizce ödenen kira bedelleri milyarlarca lirayı bulmaktadır. Keza yanında bir de yatırım süreci vardır. Kira artı yatırım, yani çok büyük bedellerdir." ifadelerini kullandı.

İHALELERDE REKABET ENGELLENDİ Mİ?

Kurum bünyesindeki ihale süreçlerinin mevzuata uygun ve kurumsal bir süreklilik çerçevesinde yürütüldüğünü ifade eden tutuklu sanık, şartnamelerdeki yeterliliklerin katılımcıları kısıtlama amacı taşımadığını savundu. Tüm ihalelerin Resmi Gazete'nin yanı sıra ulusal basın ve internet ortamında açıkça ilan edildiğini hatırlatan Sürmegöz savunmasını şöyle sürdürdü: "İstediğimiz yeterlilikler ihaleye katılımı kısıtlamak için değil, işletme ve imalat operasyonel hızlılığı sağlamak için kendi iştirak şirketlerimizle kazanılmış ve alt yüklenici olması da işin devredildiği anlamına gelmez. Yani kamuya açık şekilde ilerleyen bir ihale sürecinde hiçbir şekilde bizim birisini engelleyebilmemiz söz konusu bile değildir. Yani denetime de elverişli bir süreçtir. Bugüne kadar böyle bir eleştiri de hiçbir şekilde almadık."

"HİÇBİR FİNANSAL VERİ YOK"

Dava dosyasında kendisine yöneltilen en ağır iddialar olan rüşvet ve suç gelirlerinin aklanması suçlamalarını tamamen reddeden Kaan Sürmegöz, mal varlığında herhangi bir olağan dışı artış veya şüpheli hareket bulunmadığını beyan etti. Kendisine atfedilen suçlamaları subjektif ve soyut olarak nitelendiren Emlak Yönetimi Daire Başkanı, iştirak şirketlerinin ticari faaliyetleri ile ihalelerinde hiçbir hiyerarşik bağının, yetki ve sorumluluğunun olmadığını savundu. Sürmegöz, hakkındaki iddialara yönelik doğrudan şu açıklamayı yaptı: "Herhangi bir delil yok, bilgi yok. Yapılan finansal araştırmalarda olağan dışı bir mal varlığı artışı, gelir yok. Şüpheli para transferimiz yok. İstinat edilen fiillerle ilgili hiçbir şekilde finansal bir sıkıntı bulunmamaktadır. Aynı zamanda şahsıma sağlanmış bir menfaat yok, olağan dışı bir hareket yok. Ticari yapılarla tarafımı ilişkilendirebilecek hiçbir finansal veri bulunmamaktadır."

Tutuklu sanık Kaan Sürmegöz'ün ardından avukatının da savunmasını tamamlamasıyla mahkeme heyeti, dosyadaki diğer tutuklu sanıkların beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.