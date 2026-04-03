İmamoğlu davasında hâkimin “özür dilerim” dediği iddiasına Adalet Bakanlığı’ndan açıklama

Adalet Bakanlığı, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında bir hâkimin “özür dilerim, tutuklamak zorundayım” dediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, söz konusu haberlerin dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Açıklamamanın tamamı şu şekilde:

“Bazı basın yayın organlarında İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin olarak bir hâkimin 'özür dilerim, tutuklamak zorundayım' dediği ve delilsiz şekilde tutuklama kararı verdiği yönünde dolaşıma sokulan haber ve iddialar kapsamında kamuoyunun aydınlatılması bakımından açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Söz konusu haberlerin, adli makamların yürüttüğü soruşturmaları itibarsızlaştırmaya, adil yargılamayı etkilemeye yönelik maksatlı ve gerçeğe aykırı yayınlar olduğu ve dezenformasyon içerdiği tespit edilmiştir. Halkı yanıltma ve kamu barışını bozma saikiyle gerçeğe aykırı bilgilerin paylaşılması Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında suç teşkil etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

