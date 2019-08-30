CHP'lilerin PKK'ya destek verdiği için görevden alınan belediye başkanlarına ziyareti sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile görüşeceği öğrenildi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır ve Batman’a yapacağı ziyaretin detayları belli oldu.



İmamoğlu, 2015 yılında öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin mezarını ziyaret edecek. Ardından görevden alınan HDP’li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile görüşecek.



Daha sonra Batman'a geçeceği belirtilen İmamoğlu, gece Batman'da bir düğüne katılacak. Ekrem İmamoğlu, ertesi gün yine Diyarbakır üzerinden İstanbul’a geçecek.





ulusal.com.tr