İmamoğlu hakkında MASAK raporu ortaya çıktı: 4 belediyeden FETÖ üyesine milyonlarca lira

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’’nın yürüttüğü yolsuzluk ve terör soruşturmasının ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Milliyet Gazetesi'nden Damla Güler'in haberine göre; Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı.

MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Raporda, FETÖ terör örgütü üyeliği" ve "FETÖ terör örgüte finans sağlamak" suçlarından tutuklanan Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul, Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplamda 10 milyon 329 bin TL danışmanlık ücreti gönderildiği tespit edildi. Ekrem İmamoğlu ile Erkan Karaarslan arasında ise 1 milyon 754 bin liralık danışmanlık anlaşması yapıldığı da MASAK raporunda yer aldı.

İmamoğlu adına çok sayıda çeşitli yollarla edinilmiş taşınmaz kaydı bulunduğunun belirtildiği raporda, Balıkesir, İstanbul-Beylikdüzü ve Çanakkale-Bayramiç il ve ilçelerinde 17 adet taşınmazı satış yoluyla edindiği, babası Hasan İmamoğlu’ndan ise Balıkesir-Erdemir’de bulunan 5 adet taşınmazın bağış yoluyla İmamoğlu’nun adına geçtiği belirtildi.

4 BELEDİYEDEN FETÖ ÜYESİNE MİLYONLARCA LİRA

Raporda, “FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak” gerekçeleriyle tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı olan Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul, Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplamda 10 milyon 329 bin TL danışmanlık ücreti aktarıldığı, Ekrem İmamoğlu ile Erkan Karaarslan arasında 1 milyon 754 bin TL’lik danışmanlık anlaşmasının yapıldığı” hususundaki istihbari mahiyetteki bilgide adının geçtiği ifade edildi. İmamoğlu’nun, FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda adı geçen 3 kişiyle gayrimenkul alım satım ilişkisinde bulunduğu belirtildi.

BANKA HACMİNDE ORANTISIZ ARTIŞ

Beylikdüzü’nde bir evinin olduğu belirtilen Murat Ongun’un 2023 yılına kadar banka hesap hacminin en fazla 300 bin TL civarında olduğu ancak 2023’te bu rakamın 2 milyon 366 bin TL’ye, 2024’te ise 3 milyon 45 bin TL’ye kadar yükseldiği ifade edildi. Ongun’un para transfer ilişkisinde bulunduğu şahıslar hakkında herhangi bir kayda ulaşılamadığı belirtildi.