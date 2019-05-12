İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi, mevzileri de netleştirdi. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Türkiye'de bugün oluşan cepheleri gözler önüne serdi. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı etrafında toplanan Amerikancı cepheye dikkat çeken Perinçek, Vatan Partisi'nin seçime katılarak Türk Milletini seçeneksiz bırakmadığını söyledi.

Türkiye'deki stratejik saflaşma, İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle gözler önüne serildi. Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Ekrem İmamoğlu'nun seçtiğ mevziyi yazdı.



Vatan Partisi Lideri " Abdullah Gül + Davutoğlu + Saadet Partisi + FETÖ + İyi Parti + CHP Yönetimi ve İmamoğlu + HDP/PKK, aynı cephede toplanmış bulunuyorlar" dedi. İmamoğlu'nun mevizisini, attığı adımlar üzerinden açıkladı.



İmamoğlu'nun "İşbirliği yaptığı" isimlere de dikkat çekti Perinçek.



"Herşey ortada" diyen Doğu Perinçek, AK Parti'nin borç batağının içinde ekonomik çıkmazda olduğunu belirtti, Türkiye'nin önüne seçenek sunduklarının altını çizdi.



Perinçek'in yazısı şöyle;

Kimseye herhangi bir konumda bulunmayı biz yakıştırmıyoruz. Herkes, Türkiye’nin stratejik saflaşmasındaki mevzisini kendisi seçiyor. İmamoğlu da mevzisini kararlı ve tutarlı olarak seçmiş bulunuyor. Mevzilenmesinde herhangi bir tereddüt veya yanılgı bulunmuyor.

ABD’NİN KENT DEVLETÇİĞİ MEVZİSİ

■ Seçim kampanyasına Patrikhane ziyaretiyle başlamak bir mevzi seçimidir.

■ İstanbul’un Ankara’dan yönetilemeyeceğini ileri sürmek, millî devlete karşı mevzilenmektir.

■ İstanbul’a Anayasa yapma iddiası, ABD emperyalizminin mevzisine dahil olmaktır.



ABDÜLHAMİT -TURGUT ÖZAL-ABDULLAH GÜL MEVZİSİ

■ Meclisi tatil eden Abdülhamit’i Meclis açan bir demokrasi kurucusu ilan etmek, yalnız tarih bilgisizliği değil, demokrasi düşmanı mevzide yer almaktır.

■ Kendisini Turgut Özal’a bağlamak, Turgut Özal’ın mevzisine bağlanmaktır.

■ Abdullah Gül ile açık işbirliği, FETÖ’yü de içine alan ABD mevzisine yerleşmektir.



HDP/PKK İLE İŞBİRLİĞİ MEVZİSİ

■ Selahattin Demirtaş’ın çizgisini beğenmek, PKK ile aynı mevziyi paylaşmaktır.

■ Kürtçe eğitimi savunmak, PKK ile paylaşılan mevziyi kuvvetlendirmektir.

■ Erbil ile İstanbul’u kardeş şehir ilan etmek, ABD-İsrail safındaki mevzilenmeyi bu kez de Barzani üzerinden pekiştirmektir.

■ Seçimden sonra ilk söyleşiyi Barzani’nin Rudaw televizyonu ile yapmak, ABD-İsrail mevzisinde ısrarın bir kez daha ilan edilmesidir.

■ PKK’nın resmi açıklama yaparak Belediye Başkanlığı seçiminde İmamoğlu’nu destekleyeceğini ilan etmesi, PKK/HDP ile seçim işbirliği mevzisinin son tescilidir.



LAİKLİK KARŞITI MEVZİ

■ Maltepe mitingine Kur’an tilavetiyle (okuyarak) başlamak, Türkiye’nin siyaset tarihinde eşi bulunmayan ölçülerde dinin siyasete alet edilmesidir, laiklik karşıtı mevzilenmedir.

■ Kameraları davet edip, Eyüp Sultan Camii’nde Yasin okumak, dini kullanma mevzisini kamera kayıtlarına geçirmektir.



Reklamdan sonra devam ediyor DOĞU AKDENİZ’DE ABD-İSRAİL MEVZİSİ

■ Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye yönelik savaş tehdidinin yoğunlaştığı koşullarda, bu tehditlerin sözünü bile etmeksizin Kıbrıs’ta “barış” temennilerinde bulunmak, ABD ve İsrail’in psikolojik savaş mevzisinden yapılan konuşmalardır.

■ Bugün koşup KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etmek, Kıbrıs’taki teslimiyetçi mevziyi desteklemektir.

■ Mevzilenme o kadar açık ki, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgans, iki gün önce İmamoğlu’nu desteklediklerini açıkladı.



TÜRKİYE’DEKİ ATLANTİK CEPHESİ

İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi, Türkiye’deki mevzilenmeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye’de bugün Abdullah Gül + Davutoğlu + Saadet Partisi + FETÖ + İyi Parti + CHP Yönetimi ve İmamoğlu + HDP/PKK, aynı cephede toplanmış bulunuyorlar. Her şey ortada, bu cephe ABD cephesidir.



VATAN PARTİSİ’NİN MEVZİSİ

Kamu vicdanı, öncelikle vatanın bütünlüğü ve ülkenin bağımsızlığı mevzisindedir.

Atatürk Devrimciliği, Bağımsızlık ve Emek Davası, hiçbir zaman ABD emperyalizmi ve PKK ile yan yana düşmez.

Türk milleti ve bütün insanlık, ABD ve PKK ile birlikte cephe tutanları sorguluyor ve sorgulayacaktır.

VATAN PARTİSİ, Türkiye ve insanlık mevzisindedir. ABD, FETÖ ve HDP/PKK ile yan yana gelmeyeceğimizi yıllar öncesinden kararlaştırdık ve açıkladık.



SEÇENEK VAR

Ak Parti, borç batağında çırpınan çizgisiyle ekonomik çıkmazdadır.

CHP ise, her cephede ABD-PKK/HDP ve FETÖ ile işbirliğine bağlanmıştır.

Türkiye borç batağında boğulmayacak ve ABD’nin planlarına teslim olmayacaktır.

Türkiye, çatal çıkmaza mahkum değildir.

VATAN PARTİSİ, Türk milletini seçeneksiz bırakmaz.

VATAN PARTİSİ, Türkiye’nin biricik çözümü ve umududur. O nedenle seçime katılması tarihi bir tavırdır.