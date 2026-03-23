"İmamoğlu suç örgütü" davasında sekizince celse tamamlandı: duruşmadan öne çıkanlar

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen celsede, yargılama sürecinin kritik isimlerinden Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın çapraz sorgusu ve savunma işlemleri gerçekleştirildi.

DURUŞMADA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Sanık Ali Sukas’ın müdafileri, iddianamede yer alan suçlamaların somut dayanaktan yoksun ve "kurgu" olduğunu ileri sürdü.

Savunmada, müvekkillerinin görev süresi boyunca herhangi bir usulsüz işleme imza atmadığı ve yasa dışı para trafiği içinde bulunmadığı iddia edildi.

Avukatlar, Sukas’ın herhangi bir suç örgütüyle hiyerarşik bağının bulunmadığını savunarak, öncelikle tahliye, yargılama sonunda ise beraat kararı verilmesini talep etti.

Sekizinci duruşma itibarıyla dosyada savunması tamamlanan sanık sayısı 10’a yükseldi. Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.