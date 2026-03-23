"İmamoğlu suç örgütü" davasında sekizinci celse tamamlandı: duruşmadan öne çıkanlar

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen, 107’si tutuklu toplam 407 sanığın yargılandığı "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının sekizinci duruşması sona erdi.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen celsede, yargılama sürecinin kritik isimlerinden Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın çapraz sorgusu ve savunma işlemleri gerçekleştirildi.

DURUŞMADA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Sanık Ali Sukas’ın müdafileri, iddianamede yer alan suçlamaların somut dayanaktan yoksun ve "kurgu" olduğunu ileri sürdü.

Savunmada, müvekkillerinin görev süresi boyunca herhangi bir usulsüz işleme imza atmadığı ve yasa dışı para trafiği içinde bulunmadığı iddia edildi.

Avukatlar, Sukas’ın herhangi bir suç örgütüyle hiyerarşik bağının bulunmadığını savunarak, öncelikle tahliye, yargılama sonunda ise beraat kararı verilmesini talep etti.

Sekizinci duruşma itibarıyla dosyada savunması tamamlanan sanık sayısı 10’a yükseldi. Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

  • Toplam sanık sayısı: 407
  • Tutuklu sanık sayısı: 107
  • Tamamlanan savunma: 10
  • İlgili mahkeme: İstanbul 40. Ağır Ceza
Kaynak: TRT Haber

