İmamoğlu Süleymancılara nasıl alan açtı? Doğu Perinçek yarın "yeni FETÖ"yü anlatacak

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 25 Ocak Pazar günü İstanbul’un Beykoz ilçesinde bir konferans verecek. Süleymancılar cemaatinin devlet ve millet karşıtı faaliyetlerinin ele alınacağı etkinlik saat 14.00’te başlayacak.

Vatan Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı, ilçede açtığı masalarla vatandaşları konferansa davet ediyor. İlçe genelinde yapılan çalışmalarda, cemaatin Beykoz’daki faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Doğu Perinçek konferansta, emperyalizmin planlarında yer alan Süleymancılar cemaatini ele alacak. Alihan Kuriş liderliğindeki Süleymancılar, son yıllarda “yeni FETÖ” gibi hareket etmeleri, yurt dışındaki yoğun faaliyetleri ve Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları seçim ittifaklarıyla gündeme gelmişti.

Devlet raporlarında da tehlikeli bir yapı olarak yer alan Süleymancılar, bazı kamu kurumlarındaki yapılanmalarıyla da biliniyor.

Konferans, Beykoz Anadolu Hisarı Mahallesi’nde bulunan Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, 0506 680 61 60 numaralı telefon üzerinden ayrıntılı bilgi alabilecek.