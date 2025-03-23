İmamoğlu'ndan tutuklama sonrası ilk açıklama: "Dimdik ayaktayım!"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Ancak, hakkında açılan "terör soruşturması" dosyasında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkemenin kararının ardından İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşıldı. Tutuklamaya sert tepki gösteren İmamoğlu, mesajında demokrasi vurgusu yaparak destekçilerine seslendi.

İmamoğlu'nun X hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!

Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır.

86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…