İmamoğlu’nu zora sokacak ifade: Yolsuzluk dosyasına yeni iddialar girdi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu zora sokacak bir ifade dosyaya girdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan “yolsuzluk” soruşturması sürerken, tutuklu bulunan eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun savcılık ifadesi gündeme bomba gibi düştü. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Mutlu ifadesinde, Ekrem İmamoğlu’nun CHP’li ilçe belediyelere 7-8 kişilik ekipler yerleştirdiğini ve bu ekiplerin, yolsuzluk sistemine para akışını yönettiğini iddia etti.

BELEDİYELERE EKİPLER YERLEŞTİRİLDİ

Hasan Mutlu, 2024 yerel seçimlerinde ilk kez CHP’ye geçen belediyelere İBB’den 7-8 kişilik gruplar gönderildiğini öne sürdü. Bu kişilere belediye başkan yardımcılığı gibi kritik görevler verildiğini belirten Mutlu, Bayrampaşa’ya gelen ekibin başında Bilgehan Yağcı’nın bulunduğunu, Yağcı’nın da Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını söyledi.

İMAR, HUKUK VE İHALE ALANLARI

Mutlu’nun ifadesine göre, İmamoğlu tarafından belediyelere yerleştirilen isimler özellikle imar, ihale ve hukuk alanlarında uzman kişilerden seçildi. Bu kişilerin, CHP’li belediyelerde oluşan rantı, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı hedefi için kurduğu yolsuzluk sistemine aktarmakla görevli oldukları iddia edildi.

ekrem imamoğlu iddia
