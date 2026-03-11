İmamoğlu'nun aday ofisi hesabından yapılan "Cumhurbaşkanı talimat verdi" paylaşımına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımlarının yapıldığı “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” sosyal medya hesabı hakkında iki ayrı suçlamayla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımlarının yapıldığı “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” adlı sosyal medya hesabı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu hesapla ilgili “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiaları kapsamında inceleme başlatıldı.

Soruşturmanın, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan bir paylaşım üzerine başlatıldığı öğrenildi.

PAYLAŞIM SORUŞTURMANIN KONUSU OLDU

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Kötü niyetli 19 Mart darbecilerinin yalanları, iftiraları kursaklarında kalacak.
Bu senaryoyu yazan ve talimat veren Cumhurbaşkanıdır.

Talimatı alıp yerine getiren ve bütün bu hukuksuzlukları sürdüren siyasetçi görünümlü eski başsavcıdır.

Operasyonların ödülü bakanlık; bedeli de 1 yıl dolarken 250 milyar Dolar olmuştur.
Bu bedel milletin cebinden çıkmıştır.

Bu zihniyetin ve ceberrut rejimin; makam, mevki, menfaat peşinde, ahtapotun kolları biçiminde, devletin kurumlarını nasıl sardığı da ortadadır.

İftiranamenin tek açıklaması vardır: Kişi kendinden bilir işi!
Milletimiz sizi göndermek için can atıyor!”

Soruşturmaya ilişkin sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.

