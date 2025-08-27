İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında adli kontrol kararı verildi: İşte savcılık ifadesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alınan İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz’ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı. Yılmaz, imza atma ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheli hakkında talep yönünde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

SAVCILIK İFADESİ

Yılmaz, savcılıktaki ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Rüşvete aracılık ettiği iddiasını kabul etmeyen Yılmaz, 32 yıllık hukukçu olduğunu ve bugüne kadar yüzünü kızartacak herhangi bir eylem içinde bulunmadığını belirtti.

İfadesinde, “Gerek şahsımla gerek ailemle ilgili maddiyata yönelik bütün belgelere, bilgilere erişim sağlanabileceğini düşünüyorum. Bu yaşıma kadar hiçbir haksız kazanç içerisinde olmadım. Tarafıma yöneltmiş olduğunuz bu sorular çerçevesinde burada şüpheli değil en fazla tanık sıfatıyla beyanlarımın alınması gerektiğini düşünüyorum. Varsa üzerime atılı bir suçlama kesinlikle reddederim.” dedi.