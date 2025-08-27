İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında adli kontrol kararı verildi: İşte savcılık ifadesi

İBB yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz, imza ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık ifadesinde rüşvet aracılığı suçlamasını reddeden Yılmaz, “Şüpheli değil en fazla tanık sıfatıyla dinlenmem gerekir” dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında adli kontrol kararı verildi: İşte savcılık ifadesi
Yayınlanma:

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alınan İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz’ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı. Yılmaz, imza atma ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüpheli hakkında talep yönünde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

SAVCILIK İFADESİ

Yılmaz, savcılıktaki ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Rüşvete aracılık ettiği iddiasını kabul etmeyen Yılmaz, 32 yıllık hukukçu olduğunu ve bugüne kadar yüzünü kızartacak herhangi bir eylem içinde bulunmadığını belirtti.

İfadesinde, “Gerek şahsımla gerek ailemle ilgili maddiyata yönelik bütün belgelere, bilgilere erişim sağlanabileceğini düşünüyorum. Bu yaşıma kadar hiçbir haksız kazanç içerisinde olmadım. Tarafıma yöneltmiş olduğunuz bu sorular çerçevesinde burada şüpheli değil en fazla tanık sıfatıyla beyanlarımın alınması gerektiğini düşünüyorum. Varsa üzerime atılı bir suçlama kesinlikle reddederim.” dedi.

BEDAŞ 28 Ağustos elektrik kesintisi listesi: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?BEDAŞ 28 Ağustos elektrik kesintisi listesi: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?Elektrik Kesintisi
CHP mitingi nedeniyle Şişhane metrosu kapatıldı iddiaları gündem olmuştu: İstanbul Valiliği açıklama yaptıCHP mitingi nedeniyle Şişhane metrosu kapatıldı iddiaları gündem olmuştu: İstanbul Valiliği açıklama yaptıYurt
Karaman’da 10 bin yıllık sokak planı keşfi: Tarihi buluş!Karaman’da 10 bin yıllık sokak planı keşfi: Tarihi buluş!Tarih

Kaynak: Anadolu Ajansı

ekrem imamoğlu avukat ifadesi ortaya çıktı
Günün Manşetleri
Bebek ölümleri davasında skandal ayrıntılar
40 gözaltı, servet değerinde pırlanta ele geçirildi
Kanada’yı 3-0 yenen Türkiye grup lideri oldu
Trump’tan flaş Zelenskiy açıklaması
Azerbaycan İsrail-Suriye görüşmelerinde arabulucu oldu
Resmî Gazete’de yayımlandı
Süleymaniye Camii’nden tarihi taşlar çalındı
750 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Meteoroloji’den kritik uyarı
Hastanede haksız kazanç davasında iddianame kabul edildi
Çok Okunanlar
En düşük maaşlar ne kadar oldu? 2026 ve 2027 maaşları belli oldu, işte mesleklere göre maaşlar En düşük maaşlar ne kadar oldu? 2026 ve 2027 maaşları belli oldu, işte mesleklere göre maaşlar
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
Yıkıcı deprem kapıda mı? Uzman isimden dikkat çeken uyarı Yıkıcı deprem kapıda mı? Uzman isimden dikkat çeken uyarı
Meteoroloji uyardı! 28 Ağustos’ta bu illeri sağanak vuracak Meteoroloji uyardı! 28 Ağustos’ta bu illeri sağanak vuracak
27 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek altın ne kadar? 27 Ağustos altın fiyatları: Gram, çeyrek altın ne kadar?