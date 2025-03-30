İmamoğlu'nun babasından tepki çeken sözler: Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler...

Yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, Trabzon'da bayram namazının ardından gazetecilere konuştu.

BEDDUA ETTİ

Bahse konu olaylara dair "şiddetle" devam ettirdiği bir duasının olduğunu söyleyen Hasan İmamoğlu, 'dua' diyerek beddua etti.

Hasan İmamoğlu kameralar karşısında, "Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin" ifadeleri ile kin dolu sözler sarf etti.

O sözler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.