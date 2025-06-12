İmamoglu'nun "Bilirkişi" davası Eylül'e ertelendi

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın ilk duruşması bugün Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü’nde yapıldı. Ekonomim'e göre, yaklaşık üç aydır tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, duruşmaya katılmadı. Aynı şekilde, avukatları da mahkeme salonunda yer almadı.

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılımın sağlanmaması ve savunmaların alınamaması nedeniyle yargılamayı 26 Eylül 2025 tarihine erteledi. Bir sonraki duruşmanın yine Silivri’de yapılacağı öğrenildi.

CHP’nin halihazırda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta yaptığı bir basın toplantısında, bazı kritik davalarda görev alan bir bilirkişiye yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla hakkında dava açılmıştı.

Savcılık iddianamesinde, İmamoğlu'nun kamuoyunu yönlendirme amacıyla adli süreçleri etkilemeye çalıştığı ileri sürülerek ceza talep edilmişti.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmanın, kısa süre önce Çağlayan'dan Silivri'ye alınmasına İmamoğlu ve avukatları tepki gösterdi.