İmamoğlu’nun cezaevi öncesi son görüntüsü ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen tutuklama kararının ardından Silivri Cezaevi’ne getirildi.

İşte İmamoğlu’nun cezaevine giriş anı

Cezaevine girmeden hemen önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Patronlar Dünyası’nın ulaştığı karede, İmamoğlu’nun gözaltına alındığı sırada giydiği takım elbiseyi üzerinde taşıdığı görüldü. Ancak kravatı ve saati olmadığı, paltosunu ise elinde tuttuğu dikkat çekti.