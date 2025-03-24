İmamoğlu’nun cezaevi öncesi son görüntüsü ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen tutuklama kararının ardından Silivri Cezaevi’ne getirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İmamoğlu’nun cezaevi öncesi son görüntüsü ortaya çıktı!
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen tutuklama kararının ardından Silivri Cezaevi’ne getirildi.

İşte İmamoğlu’nun cezaevine giriş anı

İmamoğlu’nun cezaevi öncesi son görüntüsü ortaya çıktı! - Resim : 1

Cezaevine girmeden hemen önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Patronlar Dünyası’nın ulaştığı karede, İmamoğlu’nun gözaltına alındığı sırada giydiği takım elbiseyi üzerinde taşıdığı görüldü. Ancak kravatı ve saati olmadığı, paltosunu ise elinde tuttuğu dikkat çekti.

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