İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla ayrıca bir soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

İfade işlemi 5 saat süren İmamoğlu, 18 sayfa ifade verdi.

Böylece, İmamoğlu, gözaltına alındığı iki soruşturma kapsamında da ifadesini vermiş oldu.