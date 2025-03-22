İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında iki ayrı ifadeye çağrıldı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan İmamoğlu hakkında soruşturma süreci devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla ayrıca bir soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

İfade işlemi 5 saat süren İmamoğlu, 18 sayfa ifade verdi.

Böylece, İmamoğlu, gözaltına alındığı iki soruşturma kapsamında da ifadesini vermiş oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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