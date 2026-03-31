İmamoğlu'nun "kadın Cumhurbaşkanı" çıkışı CHP'de adaylık kaosunu derinleştirdi

Çıkar amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü davasının duruşmaları esnasında tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu’nun mahkeme salonunda sarf ettiği ifadeler, CHP kulislerinde ve siyaset gündeminde sarsıntıya yol açtı. İmamoğlu’nun “İnşallah kadın bir Cumhurbaşkanı da olacak” çıkışı ve hemen akabinde kendisine iletilen gizemli not, CHP bünyesinde dengelerin karıştığını ve danışman kadrosunun müdahale ihtiyacı duyduğunu teyit etti. Yaşanan bu tablo, CHP’de adaylık rekabetinin henüz başlangıç aşamasında kontrol dışı bir sürece evrildiği şeklinde yorumlanıyor.

İMAMOĞLU’NDAN MAHKEME SALONUNDA KRİTİK MESAJLAR

31 Mart tarihli duruşmada kaydedilen beyanlar, gelecek genel seçimlerde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı eksenindeki tartışmaları alevlendirdi. İmamoğlu, heyet huzurunda makamın mahiyetini tarif ederken şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı nedir biliyor musunuz Sayın Hâkim? Cumhurbaşkanı, çok önemlidir. Bir eve bakalım, inşallah kadın bir Cumhurbaşkanı da olacak. Cumhurbaşkanı bir eve baktığınızda babadır biliyor musunuz? Annedir. Benim için öyledir yani.”

“Kadın Cumhurbaşkanı” vurgusu içeren bu ifadeler, kısa sürede dijital platformlarda gündemin ilk sırasına yerleşti. Analizlerde bir taraftan Ekrem İmamoğlu’nun kendi adaylık şansının zayıfladığını zımnen kabul ettiği belirtilirken, diğer taraftan Özgür Özel ve Mansur Yavaş gibi isimlerin stratejik olarak denklemin dışına itildiği değerlendirmeleri öne çıktı.

Mahkeme salonundaki bu manevra, siyasi kulislerde tek bir odak noktasına işaret etti: Bu çıkışın Dilek İmamoğlu’na yönelik doğrudan bir mesaj olup olmadığı sorgulanıyor.

Tartışmaların merkezinde, duruşma esnasında İmamoğlu’na ulaştırılan ve “Sayın Başkanım” hitabıyla başlayan not yer aldı. Söz konusu notta, kullanılan ifadelerin kamuoyunda doğrudan Dilek İmamoğlu’nu işaret eden bir algı yarattığının açıkça vurgulandığı saptandı.

DURUŞMADA NOT KRİZİ

Mahkeme Başkanı, bugünkü celsede danışman kadrosu tarafından İmamoğlu’na iletilen nota doğrudan müdahale etti. “Cumhurbaşkanı adaylığı ifadesi var” diyerek bu iletişime tepki gösteren Başkan, duruşma disiplini gereği bu tür temaslara izin verilmeyeceğini kaydetti. İmamoğlu’nun ise “Size sıkıntı olmasın, notu ben alayım” diyerek süreci yumuşatmaya çalıştığı gözlendi.

Kulislerde yankı bulan en çarpıcı iddia ise İmamoğlu’nun yakın çalışma ekibinden gelen müdahale oldu. Yakın çevresinin, bu söylemlerin CHP yönetiminde bir kriz tetikleyebileceği ve parti liderliği tarafından farklı okunabileceği endişesiyle İmamoğlu’nu uyardığı ileri sürüldü. Özellikle “Dilek İmamoğlu adaylığa hazırlanıyor” algısının parti yönetimini harekete geçirebileceği kaygısıyla, ulaştırılan notun “yanlış anlaşılma büyümeden müdahale” mahiyetinde olduğu değerlendiriliyor.

CHP’NİN ADAYLIK MİMARİSİNDE YENİ PARAMETRELER

Yaşanan bu hareketlilik, CHP bünyesinde adaylık denkleminin kökten sarsılıp sarsılmadığı sorusunu gündeme taşıdı. İmamoğlu’nun adaylık iddiasından vazgeçip geçmediği veya yerini Dilek İmamoğlu’na mı bıraktığı hususunda henüz kesin bir veri bulunmuyor. Ancak Özgür Özel liderliğindeki genel merkezin bu tablodan rahatsızlık duyduğu ve sürecin kontrolden çıktığı endişesiyle gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.