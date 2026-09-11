İmamoğlu'nun Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında karar çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği gerekçesiyle görülen davada karar çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İmamoğlu'nun Şadi Yazıcı'ya hakaret davasında karar çıktı!
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Dava konusu olay, 25 Ekim 2022 tarihinde Tuzla'da düzenlenen "Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı Programı"nda yaşanmıştı. İmamoğlu, program kapsamında yaptığı konuşmanın ardından aracına doğru hareket ettiği sırada, alanda bulunan bazı kişiler dönemin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı yuhalamaya başlamıştı.

O anda söz alan İmamoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı: "O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz provokasyona devam ediyor, kötü söz sahibine aittir. Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş, gergin insan vücudu onu yapar, öksürür, daralır bunalır. Twitter belediyeciliği yapıyor. Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Dönüyorlar, 1994'ten 2019'a kadar yaptıklarımı anlatıyorlar, lan 3,5 sene. 3 ayını siz çaldınız. 1,5 senesi pandemi, bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da çaldınız, Tuzla Belediye Başkanı'dır, yanlış yapmıştır. Sadece amacına uygun kurnazca bir uygulama yapmıştır. Karşımızda kurnaz bir güç var. Kurnazlıklara asla müsaade etmeyin."

ŞADİ YAZICI ŞİKAYETTE BULUNDU

Bu sözlerin ardından Şadi Yazıcı, İmamoğlu hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik", "İftira" ve "Hakaret" suçlarını işlediği iddiasıyla şikayette bulunmuştu. 2023 yılında hazırlanan iddianamede, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik" ve "İftira" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Buna karşın "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan İmamoğlu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Dava, 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüyle görülmüş ve süreç sonunda İmamoğlu hakkında beraat kararı çıkmıştı. Ancak istinaf mahkemesi, savunma alınmadan duruşma yapıldığı gerekçesiyle bu kararı bozdu. Dosya, yeniden görülmek üzere mahkemeye gönderildi.

Yeniden görülen davanın duruşması bugün İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, Marmara Cezaevi kampüsü içerisindeki duruşma salonunda gerçekleştirildi. Duruşma sonunda mahkeme kararını açıkladı: İmamoğlu, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara ek olarak İmamoğlu'na siyasi yasak da getirildi.

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