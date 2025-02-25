İmamoğlu'nun "Sahte diploma" soruşturmasında YÖK raporu açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında YÖK tarafından hazırlanan raporun detaylarına ulaşıldı.

RAPORUN DETAYLARI

YÖK raporuna göre, Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı University College of Northern Cyprus (UCNC), 1990 yılında YÖK tarafından tanınan bir üniversite değildi. UCNC'nin tanınırlığı, ancak 1993 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından onaylandı. Bu nedenle, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönemde UCNC'den İstanbul Üniversitesi'ne geçişin yapılması usule uygun değildi.

Söz konusu raporda, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönem itibarıyla Kıbrıs'taki University College of Northem Cyprus (UCNC) İşletme Yönetimi İngilizce Programından 2 yıl eğitim aldığı ve tüm derslerden genel not ortalamasının 2,50 olduğu aktarıldı.

Raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığının yatay geçiş işlemleriyle ilgili yaptığı uygulamaların YÖK'ün kararlarına uygun olmadığı vurgulanarak, "Yüksek Öğretim Kurumları arasında önlisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin 5'inci maddesinde yer alan şartları taşıdığı ancak bununla birlikte ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında University College of Northem Cyprus'ın YÖK tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı, ilgili üniversitenin tanınırlığının ancak 1993 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlandığı, ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında UCNC'nin yatay geçiş yapılabilecek üniversiteler arasında olmadığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

YÖK Başkanlığının 1988 ve 1992 tarihli yazılarına istinaden, KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığı belirtilen raporda, "Söz konusu yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı dolayısıyla tanınırlığı olmayan UCNC'den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunun 27 Haziran 1990 tarihli 22 sayılı toplantısının 2 numaralı kararında, yatay geçiş kontenjanlarının İşletme (Türkçe) Bölümü ikinci sınıfa 15, üçüncü sınıfa 10, dördüncü sınıfa 10 ve İşletme (İngilizce) Bölümü ikinci sınıfa 10, üçüncü sınıfa 5, dördüncü sınıfa 5 olmak üzere toplam 55 öğrenci olduğu bilgisine yer verildi.

KONTENJAN ARTIŞI YAPILDI

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunun 12 Eylül 1990 tarihli kararında, İşletme Türkçe ve İngilizce programlarının kontenjanlarının 3'te 1 oranında artırılarak 80'e çıkarıldığı ifade edildi. YÖK raporunda, İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce programların kontenjanlarının İşletme İngilizce programda birleştirildiği, adı geçen fakültenin 12 Eylül 1990 tarihli fakülte yönetim kurulu toplantısının kararında yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İşletme İngilizce programına yatay geçiş müracaatı yapan 51 öğrencinin yatay geçiş başvurularının kabul edildiği belirtiliyor.

Raporun devamında, "İlgili üniversite rektörlüğü tarafından temin edilen ve tarafımıza gönderilen belgelerden üniversitenin bahse konu mevzuat kapsamında İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce yatay geçiş kontenjanlarını nasıl belirlediğinin, İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce programları arasındaki kontenjan aktarımının ve kontenjan artırımının ne suretle yapıldığının, belirlenen kontenjanın 51'inin neden İşletme İngilizce programı için kullanıldığının, yatay geçiş başvurularının 14 Eylül Cuma günü resmi çalışma saati sonuna kadar yapılacağı belirtilmesine rağmen neden başvuru tarihi bitmeden Fakülte Yönetim Kurulunun 12 Eylül 1990 tarih ve 24 sayılı toplantısı ile yatay geçiş başvurularının değerlendirilerek karara bağlandığı hususlarının hukuki gerekçesi bulunamamıştır. Tüm bu değerlendirmelere bağlı olarak araştırma konusunun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır." ifadeleri yer aldı.