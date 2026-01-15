"İmamoğlu'nun sevgilisi" iddiasıyla gündem olmuştu: Voleybolcu Derya Çayırgan gözaltında

Kamuoyunda ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması olarak bilinen dosya kapsamında yeni bir operasyon dalgası gerçekleşti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, aralarında eski milli voleybolcu Derya Çayırgan'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri için merkeze götürüldü.

TUTUKLU İSİM İFADESİNDE TEŞHİS ETMİŞTİ

Soruşturmanın seyrini değiştiren detaylar ise daha önce tutuklanan Rabia Karaca'nın ifadelerinde ortaya çıktı. Gözaltına alınan Derya Çayırgan'ın isminin, Karaca'nın verdiği ifadede geçtiği ve şahsı fotoğraftan teşhis ettiği belirlendi.

Tutuklu sanık Rabia Karaca'nın ifadesinde Derya Çayırgan ile ilgili bölümler, soruşturma dosyasına aynen yansıdı. Karaca'nın ifadesinde şu sözleri kullandığı öğrenildi: "15 numaralı fotoğraf ise Derya Çayırgan olduğunu teşhis ettim. Bu kişi İmamoğlu'nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti. Bizimle arası yoktu. Derya Çayırgan, Murat ile beraber olmadı. İmamoğlu kendisine bakar, ödemelerini bir şekilde ulaştırırdı. Fatih Keleş Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır."