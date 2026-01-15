"İmamoğlu'nun sevgilisi" iddiasıyla gündem olmuştu: Voleybolcu Derya Çayırgan gözaltında

Ünlülere yönelik yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması derinleşirken, aralarında eski milli sporcunun da bulunduğu çok sayıda isim hakkında işlem yapıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
"İmamoğlu'nun sevgilisi" iddiasıyla gündem olmuştu: Voleybolcu Derya Çayırgan gözaltında
Yayınlanma: Güncellenme:

Kamuoyunda ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması olarak bilinen dosya kapsamında yeni bir operasyon dalgası gerçekleşti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, aralarında eski milli voleybolcu Derya Çayırgan'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri için merkeze götürüldü.

TUTUKLU İSİM İFADESİNDE TEŞHİS ETMİŞTİ

Soruşturmanın seyrini değiştiren detaylar ise daha önce tutuklanan Rabia Karaca'nın ifadelerinde ortaya çıktı. Gözaltına alınan Derya Çayırgan'ın isminin, Karaca'nın verdiği ifadede geçtiği ve şahsı fotoğraftan teşhis ettiği belirlendi.

Tutuklu sanık Rabia Karaca'nın ifadesinde Derya Çayırgan ile ilgili bölümler, soruşturma dosyasına aynen yansıdı. Karaca'nın ifadesinde şu sözleri kullandığı öğrenildi: "15 numaralı fotoğraf ise Derya Çayırgan olduğunu teşhis ettim. Bu kişi İmamoğlu'nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti. Bizimle arası yoktu. Derya Çayırgan, Murat ile beraber olmadı. İmamoğlu kendisine bakar, ödemelerini bir şekilde ulaştırırdı. Fatih Keleş Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır."

Akdeniz'de deprem! AFAD verileri açıkladıAkdeniz'de deprem! AFAD verileri açıkladıYurt
Rekor sonrası sert fren! Altın fiyatlarında son durumRekor sonrası sert fren! Altın fiyatlarında son durumEkonomi
gözaltı ekrem imamoğlu
Günün Manşetleri
'Kazı çalışmalarında dünya lideriyiz'
Türkiye olası İran krizine hazır mı?
2025'te firmalara 154,5 milyon liralık ceza yağdı
"İmamoğlu'nun sevgilisi" iddiasıyla gündem olmuştu
Nevşehir merkezli dev tefecilik operasyonu
Mersin Limanı'nda dev operasyon!
İşte terörist grupların verdiği zararın boyutu!
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu...
O öğretmene 56 yıl hapis istendi
399 milyonluk kamu zararı iddiası!
Çok Okunanlar
Rekor sonrası sert fren! Rekor sonrası sert fren!
Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağış başlıyor Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağış başlıyor
Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi? Mevduat faizlerinde son durum: 350.000 TL için en karlı banka hangisi?
Merkez Bankası için kritik tarih: Faiz indirimi gelirse cepleri nasıl etkileyecek? Merkez Bankası için kritik tarih: Faiz indirimi gelirse cepleri nasıl etkileyecek?
Akaryakıta indirim gelecek mi? Akaryakıta indirim gelecek mi?