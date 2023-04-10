İmar barışı olacak mı? Murat Kurum'dan dikkat çeken açıklama

Haber Türk yayınına konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurum, imar barışı hakkında açıklamalarda bulundu. Kurum, imar barışının gündemlerinde olmadığını belirtti. Kurum şöyle konuştu:

- İstanbul'u kaderine terk edemeyiz. Ehliyetsiz, liyakatsız insanlara ter edemeyiz. Hiçbir yeşil alan yapmayan, hiçbir şekilde konut dönüştürmeden. Çatalca'da valiliğimizle birlikte 1200 kaçak yapı yıktık. İmar barışı çıkarmak gibi gündemimiz yok. İmar barışı demek bina sağlam demek anlamına gelmiyor. Depremde yıkılan konutlar 6.4'ü imar barışına başvurmuş. İma barışındaki sebep, vatandaşımız elektriğini, suyunu, doğalgazını bağlayamıyordu. O binayı ipotek olarak göstermek zorunda.