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İmar barışına kaç kişi başvurdu? Bakan sayı verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandılar. Toplamda yaklaşık 14 milyar liralık bir bedel ödendi."

İmar barışına kaç kişi başvurdu? Bakan sayı verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İmar barışı) 31 Aralık'ta süreç tamamlanıyor. Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var. Bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına hafta sonu da bütün kamu bankaları açık olacaklar ve imar barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek."


Kaynak: AA
Etiketler; #İmar Barışı
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