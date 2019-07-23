İmara açılan dere yatakları dengeleri bozdu

Önce Trabzon ardından Düzce. Karadeniz bölgesini vuran sel felaketleri hepimizin yüreğini yaktı. Bir yandan da o büyük soruyu akıllara getirdi. İklim değişikliğine karşı nasıl önlem alınmalı? Dere yatakları neden imar kapsamında? İlyas Gümrükçü, bu soruları uzmanlarına sordu. İşte yanıtlar...





Türkiye'nin kuzey kıyıları da kırmızı alarm veren stratejik bir bölge. Yıl içinde çok yağış alan Karadeniz kıyılarında yaşanan sel felaketinde Haziran ayında 10 vatandaşımız yaşamını yitirdi.



Peki bu felaktelerin önüne geçilebilir mi? Nasıl önlemler alınmalı? Sorulara ilk yanıtı almak için Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ile buluştuk.



Dere yataklarına, yamaçlara yapılan evler sorunların başında geliyor.



Orman alanları yok edilirken gözardı edilenler hayatımıza mal oluyor.



TMMOB Trabzon Şube Başkan Yardımcısı Ali Özesen, Samsun'dan Gürcistan'a uzanan sahil yoluna dikkat çekti. (SULAR ALTINDA KALAN OTOYOL)



Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Semi Hamzaçebi de plansız, projesiz yapılaşmanın sonuçlarına işaret etti.



Hükümetin biran önce yeni imar ve çevre planlaması yapması şart.





HABER: İLYAS GÜMRÜKÇÜ

KAMERA: SÜLEYMAN DÖNMEZ

ulusal.com.tr Mevsimler şaşırdı diyoruz ama doğa dünyaya büyük bir mesaj veriyor aslında.Türkiye'nin kuzey kıyıları da kırmızı alarm veren stratejik bir bölge. Yıl içinde çok yağış alan Karadeniz kıyılarında yaşanan sel felaketinde Haziran ayında 10 vatandaşımız yaşamını yitirdi.Peki bu felaktelerin önüne geçilebilir mi? Nasıl önlemler alınmalı? Sorulara ilk yanıtı almak için Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ile buluştuk.Dere yataklarına, yamaçlara yapılan evler sorunların başında geliyor.Orman alanları yok edilirken gözardı edilenler hayatımıza mal oluyor.TMMOB Trabzon Şube Başkan Yardımcısı Ali Özesen, Samsun'dan Gürcistan'a uzanan sahil yoluna dikkat çekti. (SULAR ALTINDA KALAN OTOYOL)Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Semi Hamzaçebi de plansız, projesiz yapılaşmanın sonuçlarına işaret etti.Hükümetin biran önce yeni imar ve çevre planlaması yapması şart.