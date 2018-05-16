Washington ve Tel Aviv'in Kudüs hamlesine karşı Ankara'nın atması gereken adımlar tartışılıyor. Prof. Dr. Sencer İmer, Türkiye'nin İsrail ile ekonomik ve askeri ilişkilerini askıya alması gerektiğini söyledi. İmer'e göre, Irak'ın kuzeyindeki petrolün Türkiye üzerinden İsrail'e sevkiyatının da önüne geçilmeli.

Uluslararası hukuka aykırı hareket ederek Kudüs’te katliamlar yapan Amerika ve İsrail'e karşı Türkiye'nin atması gereken adımlar tartışılıyor.ANKA Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer'e göre, Türkiye İsrail ile ekonomik ve askeri ilişkilerini askıya almalı. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki petrolün Türkiye üzerinden İsrail'e ulaştırılmasının da önlenmeli.İsrail'in Türkiye'den tarım ithalatını durdurma yönünde karar aldığını hatırlatan İmer, bu kararın fırsata çevrilmesi gerektiğini ifade etti.İsrail'in Akdeniz'de de dizginlenmesi gerektiğini söyleyen İmer, Ankara'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için hamle yapması gerektiğini kaydetti.Bölgesel işbirliğinin önemini vurgulayan İmer, Lübnan, Mısır ve Suriye ile ilişkilerin iyi bir seviyeye getirilmesinin önemine dikkat çekti.