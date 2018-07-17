Prof. Dr. Sencer İmer, Trump-Putin zirvesinden Amerika'nın lehine bir sonuç çıkmadığını söyledi. İmer, Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı Rus lider Vladimir Putin'den aradığı desteği bulamadığını da savundu. İran'da olası bir kaosun Rusya'ya yaramayacağını belirten İmer'e göre, iki liderin verdiği uzlaşı mesajlarının da sahada bir dayanağı yok.

Trump "eli boş döndü" dedi. Gözlerin çevrili olduğu zirveden sahadaki gelişmeleri yakından etkileyecek kararların çıkmadığını savundu.



Prof. Dr. Sencer İmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Başkanı Donald Trump'ın yaptığı 2 saatlik zirvenin ayrıntılarını değerlendi.



Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim üyesi İmer, Trump'ın İran karşıtı politikasına ilişkin Putin'den aradığı desteği bulamadığını savundu.



İki liderin zirve sonrası yaptığı ortak basın toplantısında verdiği uzlaşı mesajlarını da değerlendirdi İmer. Zirveden uzlaşı çıkmadığını söyledi ve sahadaki gelişmelere dikkat çekti.



Öte yandan Trump ile Putin'in Irak'ın kuzeyindeki formülün Suriye'de de uygulanması konusundaki planına sıcak bakmaya başladığı iddia edildi. Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD'nin kontrol ettiği alanın federal bir yapıya kavuşturulması fikrinin zirvede gündeme geldiği öne sürüldü.



ulusal.com.tr